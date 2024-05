I tillegg er fire av dem innbrakt av politiet, bekrefter påtaleansvarlig Pontus Hamilton i svenske Ekobrott overfor E24.

Pågripelsene fant sted denne uken. Samtidig er 12 personer anholdt i Sverige.

Nordmannen er siktet for grov innsidehandel. Han har blitt fremstilt for fengsling denne uken. Kjennelsen er foreløpig ikke klar, og nordmannen erkjenner ikke straffskyld.

– Det norske politiet har hjulpet oss i en etterforskning på grov innsidehandel, som berører et antall norske statsborgere, sier Hamilton.

Det skal totalt være snakk om verdier for et tosifret antall millioner svenske kroner.

Det svenske politiet mistenker at informasjon om at det fantes et bud om å kjøpe ut et selskap fra børsen har lekket ut, og at et antall personer har handlet på denne innsideinformasjonen, altså informasjon som ikke var tilgjengelig for markedet på det tidspunktet.