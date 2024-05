Det viser sommergallupen fra NHO Reiseliv. 46 prosent av de spurte svarer at de planlegger ferietur til et europeisk land utenom Skandinavia. Det er en økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

Våren har vært preget av mange nyhetsoppslag om den svake norske krone, som medfører at nordmenn får betydelig mindre for pengene på utenlandsferie. Det later ikke til å stanse reiselysten.

Tallene tyder på at de fleste som skal på utenlandsferie også planlegger å feriere i Norge.

– Det kan virke som flere kombinerer utenlandsferie og norgesferie heller enn å velge bort norgesferien, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Norgesferie er fortsatt populært hos mange. 63 prosent svarer at de vil tilbringe hele eller deler av sommerferien i Norge.

– På grunn av den svake kronen forventer vi også at flere utenlandske turister tar turen til Norge i år. Det ligger med andre ord an til en god sommer for norsk reiseliv, sier Krohn Devold.

Vestlandet og Agder er ønsket feriemål for mange nordmenn. En av fem i utvalget planlegger sommerferie til et av disse fylkene. Nord-Norge er området flest ville reist til om de kunne velge helt fritt. Nesten en av tre svarer at de helst ville reist til et av de tre nordligste fylkene.

Sommergallupen er en årlig undersøkelse som kartlegger nordmenns reiseplaner for sommerferien. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar for NHO Reiseliv. 1033 respondenter har svart.