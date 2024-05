Ingen tegn til liv ved vraket av helikopteret til Irans president

Redningsmannskaper er kommet fram til vraket av helikopteret til Irans president Ebrahim Raisi. Det er ingen tegn til liv på stedet, melder en statlig TV-kanal.

Presidenten og utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian fryktes omkommet etter at helikopteret deres styrtet nordvest i landet søndag ettermiddag. En tjenestemann sier til Reuters mandag morgen at vraket er helt utbrent, og at det er liten sjanse for at Raisi er i live styrten.

Helikoptervraket skal ha blitt funnet av en tyrkisk drone som var satt inn i søket etter helikopteret med presidenten, utenriksministeren og deler av følget deres.

Mann pågrepet etter voldshendelse i Trondheim

En mann i 20-årene er pågrepet for å ha slått ned en jevnaldrende mann på et busstopp i Trondheim. Den fornærmede er sendt til legevakt.

– Det fremstår som uprovosert blind vold, skriver Trøndelag politidistrikt på X.

Den fornærmede, som også er i 20-årene, har fått seg en sprekk i leppa og har blitt sendt til legevakta. Han er også avhørt.

Taiwans nye president tatt i ed

Lai Ching-te ble mandag tatt i ed som Taiwans nye president etter at han vant valget på den selvstyrte øya i januar. Innsettelsen skjer mens Kina øker det militære og diplomatiske presset mot Taiwan, som de anser for å være en del av Kina.

I tillegg til å ha en stor og mektig nabo som ser på ham som en separatist, må Lai også håndtere en splittet nasjonalforsamling der opposisjonen higer etter å utfordre ham.

Innsettelsen var knapt ferdig før statlige kinesiske medier kunngjorde at Kina innfører sanksjoner mot tre amerikanske forsvarsleverandører som har solgt våpen til Taiwan.

Gjenvalg i Den dominikanske republikk

President Luis Abinader ble som ventet gjenvalgt da innbyggerne i Den dominikanske republikk søndag gikk til valgurnene.

Da nesten halvparten av stemmene var talt opp, hadde Abinader fått en oppslutning på 59 prosent, mens hovedutfordrer Leonel Fernandez lå på rundt 26 prosent. Kort tid etter opplyste begge at Fernandez hadde ringt presidenten og erkjent at Abinader var valgets vinner.

– I dag skinner landet vårt i sitt eget lys, sa Abinader da han talte til tilhengerne sine etter å ha innkassert valgseieren. Han sa samtidig at han vil jobbe med alle og for alle.