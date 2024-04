Ifølge politiet har gutten trolig fått hjernerystelse og han ble kjørt til sykehus.

Politiet var i Melsomvik i Sandefjord like over midnatt etter melding om at 17-åringen var slått ned.

Det var drøyt 100 ungdommer på stedet, og hendelsesforløpet var ifølge politiet uoversiktlig.