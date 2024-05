Lederen i Utdanningsforbundet skal treffe kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for å beskrive utfordringene og foreslå løsninger, sammen med representanter fra andre organisasjoner i oppvekstsektoren.

Geir Røsvoll er opptatt av det underliggende. Det som kan føre til vold og utenforskap. Han mener problemene vil balle på seg i fremtiden. Og at vi vet hva som kan hjelpe, men ikke tar oss råd.

– Veldig bekymret

– Jeg er veldig bekymret for at fryktelig mange skoler og barnehager i dette landet er underfinansiert. Det betyr at oppgaver og ansvar de er lovpålagt å levere på ikke følges opp med nødvendig nasjonal finansiering, sier Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet.

Han viser til at skoler og barnehager har stadig økte behov. Kravene svekkes ikke. Parallelt lyser kommunenes kontoer rødt.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, understreket i Politisk kvarter på NRK torsdag at tre av fire kommuner allerede nå går mot sprekk i budsjettet for 2024. Det fører til at de må kutte i tjenester.

– Det er urovekkende mange ledere og tillitsvalgte som sier ifra om at de ikke får levert et forsvarlig og godt tilbud i skoler og barnehager med de rammene de har. Det er alvor, sier Røsvoll.

Opplever at det ikke er støtte i skolen

– Dess mer man skjærer ned i barnehage, skole og andre tjenester til barn og unge, jo større blir utgiftene i helsesektoren på sikt, sier Geir Røsvoll.

Han gjentar et budskap skole og barnevern, samt Fagforbundet i Trondheim og andre har gjentatt flere ganger den senere tiden.

– 60 prosent av lærerne sier, i en undersøkelse Utdanningsforbundet har gjennomført, at de i praksis ikke har støtteapparatet rundt seg. Det er alvorlig. Særlig merkes det når utfordringene i skolen øker, sier Røsvoll.

Både Arbeidstilsynet og internrapportering, spørreundersøkelser hos lærere og elever viser at mobbing, vold og trusler øker i skolene.

– Den aller største utfordringen for dem er at kontaktlæreroppgaven er så omfattende at man ikke har tid til tilpasset undervisning, som er lovpålagt. Spesialtilbud, som er lovpålagt, uteblir. Det forebyggende arbeidet mot utenforskap og uro, som er helt avgjørende både for å lære og ha gode forutsetninger fremtiden, går helt ut mange steder.

Presser på for en større pengesekk

Utdanningsforbundet har over tid hevdet at grunnfinansieringen til barnehagebarn og elever er for lav, gitt de oppgavene som skal løses i skole- og barnehage.

– Støttesystemet rundt eleven, det alle fremhever som viktig og avgjørende for barnas nåtid og fremtid, er ikke et sterkt lag. Slik det ser ut nå er det heller ikke penger nok i kommunene til å styrke dette laget.

Derfor mener han løsningen ligger i at kommunene må få mer penger til å drive skole og barnehage etter intensjonen og loven.

Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet, sier det er bekymringsfullt at kommuner ikke er i stand til å følge loven i skoler og barnehager. Foto: Morten Antonsen

Det er ikke viljen og kunnskapen det står på

Geir Røsvoll mener at det ikke er viljen og kunnskapen det står på.

– Vi har aldri hatt så høyt utdannede lærere. Relasjonskompetansen har aldri vært bedre enn i dag. Dette handler om at de økonomiske rammene til å gjøre jobben som forventes ikke strekker til.

Forventer at det tas grep

– Skal vi gjøre noe med vold, utenforskap, utagering og må vi ta grep. Det må skje noe. Det holder ikke med intensjoner og gode ord på et papir. Skal vi klare å gjøre noe med dette må rammene økes. Og vi må ha treffsikre tiltak.

Han peker på politikerne både nasjonalt og lokalt.

– Skoleeiere, politikerne altså, må tettere på. De må sørge for at skolens ambisjoner og mål er mulig å følge opp. Det er mye billigere å forebygge enn å forsøke å rydde opp senere. Gjør man ikke investeringer i barn nå, kan det fort bli veldig dyrt senere, sier Geir Røsvoll.