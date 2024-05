Aktor la også ned påstand om 45.000 kroner i bot og inndragning av førerkortet i tre og et halvt år for sjåføren, skriver Namdalsavisa.

Mannen i 20-årene som kjørte bilen av veien på Otterøya i Namsos i juni i fjor, erkjente straffskyld for uaktsomt drap og promillekjøring da rettssaken startet tirsdag.

Sjåføren hadde ifølge avisa en promille på 1,72 da ulykken skjedde 16. juni i fjor. En 19 år gammel mann mistet livet da bilen med fem personer kjørte av veien i stor fart.

Tre andre unge menn, som alle overlevde ulykken, er tiltalt for medvirkning til promillekjøring. Statsadvokaten mener disse tre på hver sin måte bidro til at utfallet av kjøreturen ble fatalt.

Én av de tre er også tiltalt for promillekjøring. Her la aktor ned påstand om 30 dagers ubetinget fengsel, en bot på 75.000 kroner, samt tap av førerretten i to år fra ulykkestidspunktet.