Det var mye folk på badestranda, blant annet mange barn og familier. Politiet ble varslet om hendelsen like før klokka 13.24 lørdag.

En mann i 50-årene ble skadet etter at han fikk sagen i ansiktet. Tilstanden hans er ikke kjent, men den framstår ikke alvorlig, opplyser politiet til Amta.

Det er heller ikke kjent hva slag sag som ble brukt.

– Slik det fremstår nå, var angrepet helt uprovosert. Det later ikke til å være noen relasjon mellom de to mennene, sier operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til NTB.

– Tok sag fra bygningsarbeid

Hendelsen startet ved en bygning i tilknytning til stranda der det for tiden pågår byggearbeider. Da folkene som skulle utføre arbeid kom til stedet, traff de på den antatte gjerningsmannen.

– Det ble en konfrontasjon mellom partene. Mannen forsvant så inn i et lite skogholt i en liten periode, men kom så tilbake på stranden, opplyser Krag.

Mannen som ble påført skader av sagen, var en av personene som skulle utføre bygningsarbeid.

Sendte bevæpnet politi

Politiet ble varslet, og det ble sendt politibiler fra Moss, Ski og innsatsleder fra Sarpsborg. I tillegg ble det sendt båt fra Nesodden.

– Alle enhetene var bevæpnet. Vi hadde god kontakt med dem som meldte om mannen, og de kunne holde oss godt oppdatert om observasjon underveis. Like før politiet ankom, tok mannen seg inn på stranda, sier Krag.

Politiet kunne etter kort tid melde at de hadde observert mannen og like etterpå at de hadde kontroll på ham og at han var iført håndjern.

Det ble tilkalt ambulanse for å ta seg av den skadede mannen i 50-årene. Det blir også vurdert om den antatte gjerningsmannen har behov for helsehjelp.

– Han kan ha vært ruset eller beruset, sier Krag.

Politiet har ikke tatt stilling til om han skal pågripes ennå, eller om han kun skal innbringes.