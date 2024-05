Fengslingsmøtet gikk som kontorforretning, det vil si at det ikke var noe fysisk rettsmøte med den siktede mannen til stede.

Den siktede mannen har siden 2022 oppholdt seg i Afrika, opplyser hans forsvarer, advokat Usama Ahmad, til Dagbladet.

– Han kom tilbake til Norge i går og meldte seg for politiet, sier Ahmad.

Den siktede har foreløpig ikke forklart seg for politiet.

– Han ønsker å samarbeide med politiet og vil avgi forklaring neste uke, sier forsvarsadvokaten.

Oslo tingrett slår i fengslingskjennelsen fast at det er skjellig grunn til mistanke og at det foreligger unndragelsesfare.

«Det er nødvendig å holde siktede fengslet, da det utvilsomt er grunn til å frykte at han vil unndra seg forfølgningen eller fullbyrdingen av straff dersom han løslates. Det vises til at siktede har unndratt seg strafforfølgning siden hendelsen sommeren 2022, og har vært etterlyst nasjonalt og internasjonalt i lang tid», skriver retten.

De første to ukene av varetektstiden blir siktede undergitt brev- og besøkskontroll, slik at han ikke skal få mulighet til å kontakte vitner og påvirke bevissituasjonen, noe retten mener at det er en reell mulighet for at han ellers vil gjøre.