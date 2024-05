– Det skjer for mange ulykker med fritidsbåter. Kunnskap er viktig for å ferdes trygt til sjøs, både for den som fører båten og de som sitter på, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

– Det er kjempebra at en halv million nordmenn nå har tatt båtførerprøven, og ikke minst at flere kvinner også gjør det, legger hun til.

Båtførerbevis ble innført som en obligatorisk ordning, på visse vilkår, i 2010. Det er Norsk Test AS som drifter selve båtførerregisteret.

– Ser vi på snittet for de som tar prøven, så er 35 prosent av kandidatene kvinner. Dette er et tall som har økt kraftig fram til for et par år siden, sier administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test AS.

Nilsen forteller at rundt 15 prosent av dem som stiller til prøven stryker.