Hittil i april har 3.150 personer meldt seg inn i Norges største fagforbund.

– Vi har også tidligere sett at vi får flere medlemmer under lønnsoppgjør. Det er naturlig, fordi vi nå kjemper for å styrke lønns- og arbeidsvilkårene til våre medlemmer. I år er dette særlig viktig for folk, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet i en pressemelding.

Larsen deltar nå i det aller største lønnsoppgjøret i Norge, forhandlingene for de kommunalt ansatte i kommunene og fylkeskommunene (KS-oppgjøret).

Fagforbundet er tilsluttet LO og organiserer folk i mer enn 200 yrker og er part i mer enn 100 tariffavtaler.