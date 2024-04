Avinor mener at de tekniske feilene som førte til stans i flytrafikken fra Bodø og nordover i flere timer om ettermiddagen fredag 26. april, ikke skyldtes sabotasje.

– Det er ikke grunnlag for mistanke om at dette er forårsaket med vilje, skriver konserndirektør for teknologi i Avinor, Lars Vågsdal, i en epost til iTromsø.

Feilene medførte lavere kapasitet på utstyr som er nødvendig for å styre flytrafikken.

– Vi vil understreke at situasjonen som oppsto, aldri var en sikkerhetstrussel for de flyene som var over norsk luftrom mens dette pågikk, skriver Vågsdal.

Han ønsker ikke å kommentere antall feil, antall brudd eller hvor disse feilene inntraff.