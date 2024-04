– Første kvartal var nok et solid kvartal for Telenor. Vi fortsetter å utvikle sikkerhetstjenester som kan sikre våre kunder mot digitale angrep, og ser at det er viktig for kundene våre, sier Telenor-sjef Sigve Brekke i en pressemelding tirsdag morgen.

Samtidig økte selskapet tjenesteinntektene til 15,8 milliarder kroner i løpet av årets første tre måneder, en økning på 5,6 prosent fra samme periode i fjor.

I løpet av første kvartal inngikk Telenor et samarbeid om kunstig intelligens (KI) med det amerikanske dataselskapet Nvidia, og Brekke trekker fram denne KI-satsingen i pressemeldingen.

– Sammen skal vi jobbe på en rekke områder, og målet er å akselerere KI i Norden. Det betyr blant annet at KI skal integreres i alle aspekter av vår virksomhet, fra arbeidsplassen og verdikjeden til kundeopplevelsene. Alt som kan forbedres med KI, skal forbedres med KI, sier han.