– Den sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 og Sveriges og Finlands inntreden i Nato gjør det nødvendig å samarbeide tettere med våre nordiske naboer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

– Vi deler grense med både Sverige og Finland, og Norge blir viktig som både mottaks- og transittområde for militært personell og materiell. Dette stiller høye krav til utvalgte veier, bruer, jernbaner, havner og lufthavner, sier Nygård.

Han og de to transportministerkollegaene ble enige om samarbeidet under et felles besøk på Nato-øvelsen «Immediate Response» i Narvik denne uka.

Avtalen innebærer blant annet å forsterke samarbeidet for å støtte militær mobilitet mellom landene. I tillegg skal de undersøke grunnlaget for en nordisk strategi for langsiktig utvikling av grensekryssende forbindelser, med utgangspunkt i hvert lands strategiske transportplaner. Det tredje punktet i samarbeidsavtalen er at alle aktører, fra strategisk til operativt nivå, må samarbeide og øve regelmessig.