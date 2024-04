– Vi er overrasket over at Fellesforbundet bryter så tidlig, før vi er kommet skikkelig i gang. Fra vår side har vi vært villig til å forhandle innenfor rammen av frontfaget, sier forhandlingsleder for Virke, Torgeir Kroken, i en pressemelding.

Fellesforbundets forhandlingsleder, Joachim Espe, deler ikke Krokens syn.

– Det stemmer ikke helt. Vi har sittet en god del timer, men vi opplevde at de ikke tok kravene vi kom med på alvor, sier han til NTB.

Av Fellesforbundets 4000 medlemmer i dette oppgjøret er det enda ikke bestemt hvor mange som kan bli tatt ut i streik, men en eventuell streik kan by på problemer for dagligvarebransjen.

– Vi har medlemmer i flere av de store grossistgruppene, blant annet Norgesgruppen og Coop. Det er klart det kan bli problemer med å få ut dagligvarer om de går ut i streik, sier Espe.

Forhandlingene mellom partene startet tirsdag. Fellesforbundet brøt forhandlingene onsdag kveld.

Nå er neste steg Riksmekleren, men oppstart for videre forhandlinger er ikke kjent.

– Virke går til Riksmekleren med et mål om å komme til enighet, forteller Kroken i Virke.

Grossistoverenskomsten er en tariffavtale mellom Fellesforbundet og Virke for arbeidstakere som jobber med lager og distribusjon.