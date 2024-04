I fjor ba regjeringen NVE om å prioritere konsesjonsbehandling av kraftprosjekter i Finnmark. Sist høst hadde NVE derfor møter med en rekke aktører for å få innspill til hvordan behandlingen bør gjennomføres i årene framover.

– Basert på disse innspillene har NVE lagt opp til en felles behandling, i stedet for å behandle sakene enkeltvis, skriver NVE i en pressemelding.

Kraftprodusenter som vil være en del av den samlede behandlingen, ble bedt om å sende inn sine formelle meldinger om ny kraftproduksjon i Finnmark innen 22. april i år.

– Begrenset kapasitet i strømnettet gjør at det kun er mulig å bygge noen få nye kraftprosjekter i fylket. Derfor vil NVE så tidlig som mulig prioritere hvilke prosjekter som skal sendes på høring og behandles i denne runden, heter det videre.

Torsdag morgen legger NVE fram en fullstendig oversikt over kraftprosjektene i Finnmark som ble meldt inn før fristen. Samme dag holdes et informasjonsmøte som er åpent for alle. Her skal det også informeres om prosessen videre.

Målet er å sende meldingene på høring i løpet av høsten. I den første høringsrunden er hovedmålet å få innspill til hvilke temaer som bør utredes nærmere i prosjektsøknadene. Her sitter både lokalbefolkning, organisasjoner og myndigheter med avgjørende kunnskap, opplyste NVE i januar.

Regjeringens mål er å få ny kraftproduksjon på nett innen 2030.