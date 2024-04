Ifølge Vy er mange tog på verksted for vedlikehold etter en vanskelig vinter, skriver NRK. Dette fører til at stadig flere tog kjører med fem vogner i stedet for ti i rushtiden.

Dette gjelder på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og deler av Dovrebanen.

– Vi er lei oss for at komforten er dårlig for mange kunder om dagen. Det er ikke slik det skal være, og vi gjør alt vi kan for å få slutt på situasjonen, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, Marius Holm.

Vy har fløyet inn ekstra fagfolk fra leverandøren i Sveits for å få jobben raskere gjort, men det er ikke kjent når togene kan kjøre med full kapasitet igjen.

Ifølge Holm vil situasjonen vare noen uker til, men han kan ikke være mer konkret.

I tillegg er en rekke tog ute av produksjon for å bli oppgradert til nytt digitalt signalsystem.