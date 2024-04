Landsmøtet stemte i stedet fram Amrit Kaur, melder NRK.

Smith-Sivertsen reagerte med å forlate landsmøtesalen i protest sammen med flere andre.

– Vi var vel en 20 stykk som gikk ut av landsmøtet. Vi gjorde et forsøk på å ta et oppgjør med ukulturen i Rød Ungdom, men vant ikke fram. Vi vil ikke være en del av dette lenger, men velger å se framover og heller fortsette det gode samarbeidet med Rødt, sier Smith-Sivertsen til kanalen.

Det har vært en turbulent tid i ungdomspartiet etter at fem medlemmer – deriblant Kaur – ble suspendert i februar. På landsmøtet ble dette vedtatt opphevet.

De fem ble opprinnelig suspendert fordi organisasjonens kontrollkomité mente de hadde brutt vedtektene.

Smith-Sivertsen har sagt at ungdomspartiet ble utsatt for et kommunistisk kuppforsøk og at de tidligere suspenderte medlemmene var med i en organisasjon kalt Kommunistisk Enhet.

Til NRK sier Smith-Sivertsen at utviklingen i Rød Ungdom har vært dårlig over tid, og hun hevder dette skyldes intern fraksjonering og gnisninger mellom ulike miljøer.

Nyvalgt leder Amrit Kaur tilbakeviser at det har vært snakk om kuppforsøk.

– Ukulturen i partiet er jaget etter utkastelser. Antydninger og anklager om kupp er fjerne for meg, sier hun.