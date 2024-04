FN-rapportør orienterer om helsesituasjonen i Gaza

Tlaleng Mofokeng, som er FNs spesialrapportør for rett til helsetjenester, holder pressekonferanse om helsesituasjonen på Gazastripen.

Før helgen uttalte FN at komplekst og kostbart medisinsk utstyr er ødelagt med vilje på beleirede sykehus og fødestuer i Gaza. Bare ti av Gazas 36 sykehus er i dag i delvis drift.

Kongen tilbake på jobb

Kongen er tilbake på jobb etter å ha vært sykmeldt siden han fikk operert inn pacemaker ved Rikshospitalet i Oslo i februar. Mandag mottar han blant annet forsvarssjefen i audiens på slottet.

Rettsmøte om Trumps kausjon

Det holdes et rettsmøte om ekspresident Donald Trumps kausjon i saken der han er ilagt en bot for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt.

New York-justisminister Letitia James har bedt Trump bevise at selskapet han bruker for å stille en kausjon på 175 millioner dollar, faktisk har nok midler til å betale dersom en anke skulle bli avvist.

Ankesak etter terrorangrepet i Nice starter

De to mennene som i en lavere fransk domstol er dømt til 18 års fengsel for medvirkning til terrorangrepet i Nice i 2016, møter igjen i retten i forbindelse med ankesaken. Den skal pågå fram til 14. juni.

86 mennesker ble drept og over 400 skadd da en 19 tonn tung lastebil kjørte inn på strandpromenaden i byen.

Drapssiktet i Halden framstilles for varetektsfengsling

Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på en mann i 40-årene i Halden lørdag kveld, fremstilles for fengsling i Søndre Østfold tingrett. Han nekter straffskyld, men har samtykket til varetektsfengsling. Fengslingen behandles dermed som kontorforretning.

Kripos-rapport om cyberkriminalitet

Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) hos Kripos lanserer en rapport som tar for seg truslene knyttet til både cyberstøttet og cyberdrevet kriminalitet.