Like før klokka 19 kom det melding om full brann i driftsbygningen. Nærmere klokka 21 opplyser politiet at brannen er under kontroll.

– Det var cirka 30 kyr, sauer og geiter i fjøset. De fleste er reddet ut, men fire-fem dyr har brent inne, opplyser Vest politidistrikt.

Dyrene som ble reddet ut, er flyttet til et beite et stykke unna.

– De virker friske og uskadde. Brannvesenet melder at spredningsfaren avtar, men det er ikke kontroll på brannen, skriver politiet videre.

Fire personer ble eksponert for røyk i forbindelse med evakuering av dyrene. De ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og en av dem ble kjørt videre til legevakt for en nærmere undersøkelse.

Brannvesenet holder fortsatt på med etterslukking på gården, hvor våningshuset ble reddet.