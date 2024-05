De to ble pågrepet etter dødsfallet og siktet for å ha hensatt en person i en hjelpeløs tilstand. Tirsdag ble siktelsen endret til drap eller drapsforsøk, opplyser Vest politidistrikt.

– Vest politidistrikt har etterforsket saken bredt med bistand fra Kripos. Politiet sin hypotese om at avdøde ble drept har gjennom etterforskningen stadig blitt styrket, skriver politiet.

De to fremstilles for varetektsfengsling i løpet av dagen.

– Endring av siktelse for de to pågrepne skyldes ikke ett bestemt gjennombrudd i saken, men er et resultat av en samlet vurdering av den informasjon politiet har fremskaffet under etterforskningen, skriver politiet videre.

Både Bergens Tidende og Bergensavisen skrev om drapssiktelsene tirsdag, men politiet kunne da ikke bekrefte opplysningene.

En mann er fra før drapssiktet i samme sak. Alle tre befant seg i boligen der 18-åringen ble funnet død.