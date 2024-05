De første meldingene om brannen kom litt over klokken 14.

– Det er veldig alvorlig, fortalte operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt til Østlendingen.

Like før klokken 15.30 fortalte politiet til avisen at de hadde kontroll på bygningsbrannene, og at de nå fokuserer på brannen i terrenget.

Statens skogbrannhelikopter skriver på X/Twitter at de har sendt et helikopter fra Værnes for å bistå i slukkingsarbeidet.