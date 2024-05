NRK og VG melder at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nylig har mottatt lydfiler fra de kurdiske selvstyremyndighetene.

PST mener at en av stemmene tilhører en kvinne i 30-årene, som er siktet for medvirkning. Kvinnen er i dag i en interneringsleir i Syria.

PST mener ifølge VGs opplysninger at kvinnen innrømmer i å ha vært et bindeledd mellom en person som skulle gjennomføre en hendelse i Norge, og en hun skal ha trodd var fremmedkriger i IS.

VG får opplyst at PST jobber for å få bekreftet at det er kvinnen som snakker på opptaket, og om hun gjør det av egen, fri vilje. Forsvareren hennes, advokat Petar Sekulic, har ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor avisa.

– Politiet arbeider med å gjennomgå materialet nå. Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet ikke å gå ut med detaljer om hva som fremgår i opptakene, opplyser politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NRK.