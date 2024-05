Onsdag ble Slovakias statsminister Robert Fico skutt på åpen gate etter et regjeringsmøte i Handlova. Tilstanden hans er stabil, men alvorlig, ifølge visestatsminister Robert Kalinak.

Livvakttjenesten i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskytter norske myndighetspersoner, medlemmer av Stortinget og Høyesterett. De vurderer trusselbildet for å avgjøre hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige. Hendelsen i Slovakia påvirker ikke dette arbeidet, sier PST til Dagsavisen.

– Hendelsen får ikke direkte innvirkning på PSTs vurdering av trusselbildet i Norge, men all informasjon som PST har tilgang til er en del av PSTs løpende vurdering av trusselbildet mot norske myndighetspersoner, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST til avisen.

Han sier videre at dagens trusselbilde ikke gir grunn til å tro at norske politikere, medlemmer av kongefamilien eller andre myndighetspersoner kan bli utsatt for attentatforsøk eller alvorlige voldshandlinger.

– PST vurderer det som lite sannsynlig at myndighetspersoner i Norge vil rammes av alvorlige voldshandlinger i 2024, men vi forventer at de vil utsettes for trusler og hets, sier Hugubakken.

– Den største andelen av trusler mot myndighetspersoner i Norge vil komme fra personlig motiverte trusselaktører, som i mange tilfeller har psykiske lidelser og/eller er ruspåvirket, sier Hugubakken.