Det bekrefter Utenriksdepartementet overfor Nettavisen.

– Deltakerne på dialogmøtet reiser til og fra Norge med vanlig rutefly. Det er 35 afghanere, med god representasjon av kvinner, minoriteter og ulike politiske syn som deltar. Det er ingen fra Talibans politiske ledelse på dette dialogforumet, men enkelte deltakere har bånd til Taliban, opplyser UD i en epost til avisen.

Onsdag bekreftet Utenriksdepartementet at flere med Taliban-tilknytning er i Norge for å delta på et dialogforum om Afghanistans fremtid.

– Afghanistan Future Thought Forum og UD deler på reisekostnadene for deltakerne. Utenriksdepartementet dekker kostnader for opphold og mat mens de er i Norge, skriver UD.