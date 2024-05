– Det meldes om store skader på strekningen, og det vil være stengt til og med torsdag 23. mai, skriver togselskapet Go-Ahead på sine sider.

Selskapet skriver videre at alle deres tog vil kjøre, med noen unntak, og at det blir buss for tog på deler av strekningen.

– Det blir avvikshåndtering med buss mellom Kristiansand og Gjerstad.

Bane Nor varsler på sine sider at det kommer en ny oppdatering klokken 23 torsdag kveld.

Det var mandag kveld at et godstog på vei mot Alnabru i Oslo sporet av mellom Vegårshei og Gjerstad. Årsaken til at lokomotivet sporet av, var brudd i en aksling.

– Dette er en stor hendelse, det er heftige saker, sa pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB tirsdag ettermiddag.

Det dreier seg om minst 1 kilometer med spor som er ødelagt med skader på sviller og skinner. Undersøkelser vil vise om omfanget er enda større.