– Det tok altså bare et halvår fra Høyre tok over til varsellampene begynte å blinke hos finansinstitusjonene. Snakk om elendig økonomistyring, sier gruppeleder for SV i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, til NTB.

10. mai nedjusterte kredittvurderingsbyrået S&P Global Ratings utsiktene for Oslos kredittvurdering fra «stabile» til «negative».

De skriver at «fortsatt høyt investeringsbehov i kommunale eiendommer og infrastrukturprosjekter vil bidra til vedvarende budsjettunderskudd og oppbygging av gjeld».

Byrået gir fortsatt en kredittvurdering på toppscoren AAA, men mener at risikoen for at den kan bli nedjustert, har økt.

– Svindyre prosjekter

– Det som har skjedd, er at Høyre kutter i inntektene ved å fjerne eiendomsskatten, samtidig som de har lovet mange svindyre prosjekter i milliardklassen som vi ikke har råd til. Da ser utsiktene dårlige ut, mener Holmås Eidsvoll.

S&P trekker blant annet fram at prosjekter innenfor samferdsel vil koste mye framover.

– Jeg mener dette viser veldig tydelig det vi sa gjennom hele valgkampen: At Oslo ikke har råd til alle løftene som byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) kom med. Hvis de ikke tar grep, risikerer de å kjøre hele økonomien i grøfta, sier hun.

Hun trekker fram flere store prosjekter som hun mener det er uansvarlig å bruke penger på: E6 Oslo Øst, Røatunnelen, Fossumdiagonalen og Campus Ekeberg.

Kan ha betydning for lån

Ifølge Holmås Eidsvoll holdt utsiktene for kredittvurderingen hos S&P seg stabile gjennom alle de åtte årene det rødgrønne byrådet styrte Oslo. Det skal sies at et annet byrå, Moody’s, nylig ga Oslo trippel A med stabile utsikter.

– Men dette er første gang siden 2007 at ett av dem vurderer utsiktene til negative. Det er veldig alvorlig, sier hun.

Kredittvurderingene har betydning for hvilke vilkår kommunen får på lån de tar opp.

– De har jo foreløpig ikke nedgradert kredittratingen, men de sier at sjansen for at de gjør det de kommende årene, nå er til stede. En nedgradering vil være en katastrofe for byens innbyggere. Risikoen er at Oslo må betale mer for hvert eneste lån man tar opp eller fornyer, sier hun.

Byrådet: – Skjedde på de rødgrønnes vakt

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) slår hardt tilbake mot kritikken.

– SV har frekkhetens nådegave, sier han til NTB.

Han sier at årsaken til at S&P nå vurderer framtidsutsiktene til Oslo noe dårligere, skyldes at kommunen de siste årene har hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene – og at gjelden øker.

Dermed peker han tilbake på det rødgrønne byrådet:

– Enkelt sagt har kommunen brukt mer penger enn vi har hatt råd til. 2023 var det første året siden 2003 med negativt netto driftsresultat, og det er derfor Oslo kommunes rating ble nedjustert. Alt dette skjedde på det rødgrønne byrådets vakt, sier han.

Han sier at det viktigste for nåværende byråd er at kommunen beholder AAA-ratingen.

– Min oppgave framover blir å styrke Oslo kommunes økonomiske posisjon, slik at vi unngår å sende regningen videre til framtidige generasjoner.

Vil følge nøye med

Denne uken legger Oslo-byrådet fram sitt reviderte budsjett for 2024.

SV er bekymret over at flere andre Høyre-styrte kommuner nylig har vedtatt ulovlige budsjetter, deriblant Lillestrøm og Moss.

Sistnevnte havnet ifølge Moss Avis under administrasjon fordi man ulovlig hadde vedtatt at 70 millioner kroner skulle spares gjennom «effektivisering og tjenestegjennomgang» uten at dette var spesifisert.

– I kommende budsjetter i Oslo kommer jeg til å følge nøye med på hvordan byrådet styrer. Vi vet at de har lovet dyre investeringer og samtidig kutt i skatteinntektene. Hvis de løser det med å legge inn store, uspesifiserte kutt, kommer jeg til å be om lovlighetskontroll av budsjettet, sier SVs gruppeleder.