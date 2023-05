På Frigjørings- og veterandagen 8. mai overrekkes kommandersersjant Ronny Asbjørn Langvassli Forsvarets medalje for edel dåd. I november 2013 bisto han og kollegene under en stor brann på et skip som fraktet kjøretøy og materiell for Forsvaret. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / NTB