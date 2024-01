– Jeg er veldig takknemlig og rørt. Samtidig føles det litt snudd på hodet, for det er jo vi som bør takke Ukraina for alt de gjør for oss og ofrer for oss, sier Frølich til VG.

Frølich mottar medaljen «for betydelig personlig bidrag til styrking av mellomstatlig samarbeid, støtte til suverenitet og territoriell integritet i Ukraina, og popularisering av den ukrainske staten i verden».

Frølich er styreleder i den tverrpolitiske organisasjonen Fritt Ukraina, som samler inn penger til utstyr som går direkte til de ukrainske styrkene og sivilforsvaret. Han har vært i Ukraina med dem ni ganger, fire ganger ved fronten, skriver avisen.

Frølich skal motta medaljen i Ukraina på et senere tidspunkt, sier han.