Vinter og snø innebærer mye arbeid for mange yrkesgrupper. Nå ber Arbeidstilsynet om at arbeidsgivere er ekstra oppmerksomme når det gjelder arbeidstid og ansattes helse og sikkerhet.

– Det viktig at arbeidsgiver har sørget for at de som skal ut for å gjøre ryddejobben, har nødvendig opplæring, sier seksjonsleder Bjørn Tore Hansen i Arbeidstilsynet.

Han sier arbeidsgivere må sørge for at ansatte får tilstrekkelig hvile og har forsvarlig arbeidsbelastning.

– God organisering av arbeidet og risikovurdering når ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, er viktige faktorer i arbeidet for å ivareta best mulig sikkerhet og forsvarlighet, sier Hansen.