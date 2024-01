– Familien finner det svært vanskelig at politiet formidler sine hypoteser og teorier i sanntid til mediene. Saken har svært mange ubesvarte spørsmål på nåværende tidspunkt, og jeg forventer at politiet etterforsker saken bredt og objektivt slik at de etterlatte kan få faktiske svar på hva som har skjedd, sier advokat Sol Elden i Elden Advokatfirma i en melding til NTB.

Mistankegrunnlaget svekket

Fredag gikk politiet ut og sa at mistankegrunnlaget mot den drapssiktede kvinnen er svekket.

– Slik vi ser saken nå, foreligger det ikke lenger sannsynlighetsovervekt for at den savnede kvinnen har drept mannen som ble funnet død, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

Elden sier at selv om politiet mener at mistankegrunnlaget mot den savnede kvinnen er svekket, er det ingenting i saken på nåværende tidspunkt som har gitt politiet grunnlag for å sikte avdøde for noen straffbar handling.

Pålagt taushetsplikt

Elden forklarer at hun som bistandsadvokat er pålagt taushetsplikt av politiet om sakens dokumenter slik at hun ikke har anledning til å orientere verken hennes klienter eller mediene om detaljer i saken som hun er gjort kjent med.

Elden sier at familien er i en ekstremt krevende situasjon nå, og at de ivaretas på en så god måte som mulig av hverandre og de rundt dem.

– Også av hensynet til etterforskningen, som fortsatt er i en innledende fase, ønsker derfor familien å formidle det de måtte vite til politiet – og ikke til mediene.