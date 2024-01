I februar i fjor ble tre menn dømt i Østre Innlandet tingrett til fengsel for å ha bortført en mann fra foreldrenes hjem på Tolga natt til 2. januar 2022.

En 25-åring, som har blitt omtalt som hovedmannen, ble dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha planlagt bortføringen. De to mennene på 26 og 29 år som skal ha gjennomført selve bortføringen, ble også dømt til fengsel.

De tre anket dommene, men da ankesaken startet i Eidsivating lagmannsrett onsdag, sa aktor Vibeke Stolp Ekeland at hun hadde fått en epost fra 25-åringen kvelden før der han sa at han ville trekke anken, skriver Østlendingen.

Forsvarer Oscar Ihlebæk var ikke kjent med at anken var ønsket trukket tilbake fra klienten, og sa at han aldri har opplevd lignende fra en klient.

– Jeg har hatt kontakt med han, men kan ikke si mer av taushetsplikt enn at det har vært utfordrende å kommunisere med han, sa Ihlebæk i retten.

Etter å ha diskutert saken, kom retten fram til at de godkjenner tilbaketrekkingen av anken. Dermed er dommen mot ham rettskraftig.

Rettssaken fortsetter videre for de øvrige tiltalte.