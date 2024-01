For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene forverres ved høy forurensing, som markeres som rødt nivå.

På hverdager i vinterhalvåret legger kommunen ut daglige langtidsvarsel for luftkvalitet i Bergen. I tillegg kan man følge situasjonen i sanntid via en app.

Hvis det varsles høy luftforurensning i minst to dager, kan det bli innført datokjøring eller midlertidige økte bompengetakster og gratis kollektivtilbud, opplyser kommunen.