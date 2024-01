Både kvinnen som satt bak rattet og kvinnen som var passasjer, men som eide bilen, er tiltalt for grov kroppsskade og en rekke andre lovbrudd. Saken kommer opp for Oslo tingrett tirsdag.

De fornærmede i saken er Lars Thorsen, som er leder for den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) og fire andre som var i bilen hans.

Hendelsen skjedde 2. juni 2022 og fikk stor oppmerksomhet. Et videoopptak NTB har sett viste at kvinnene kjørte i høy fart mot Sian-lederen og hans følge i en rundkjøring. Det skjedde etter at han hadde brent Koranen utenfor en moské.

Videoen viste en dramatisk jakt og påkjørsel midt i ettermiddagstrafikken.

Truet med kniv før krasjen

Da bilen til Sian-lederen kjørte fra moskeen, fulgte de to kvinnene etter dem ut på E6 ved Mortensrud. På ett tidspunkt stoppet de to kvinnene opp, og den ene gikk ut av bilen med en kniv i hånden, heter det i tiltalen.

Ute på E6 krasjet de deretter inn i Sian-lederens bil så den veltet og havnet på taket. Kvinnene dro deretter fra stedet.

Ifølge tiltalen fikk Sian-nestleder Fanny Bråten et brudd i ryggen.

Kvinnene er tiltalt for grov kroppsskade fordi hendelsen førte til sterk smerte og arbeidsudyktighet i noen varighet. Statsadvokaten legger også vekt på at det ble brukt et særlig farlig redskap.

Thorsen fikk en hevelse i ankelen, mens andre i bilen fikk støt i hodet, skrubbsår, forstuet ribbein og trykk mot en lunge som medførte smerte.

En rekke tiltalepunkter

De to kvinnene er tiltalt for grov kroppsskade mot Bråten og forsøk på kroppsskade mot de andre som var i bilen.

Kvinnen som var passasjer er tiltalt for disse punktene fordi hun medvirket ved å filme handlingene og ved å oppmuntre til dem ved å rope «slå dem» eller lignende.

Kvinnene er også tiltalt for hensynsløs kjøring.

Ble påvist beroligende

Kvinnen som kjørte bilen er tiltalt for trusler for hendelsen der hun ifølge tiltalen gikk ut av bilen med en kniv i hånda, samt for å bære kniv på offentlig sted.

Hun er også tiltalt for å ha kjørt uten førerkort og i påvirket tilstand. Ifølge tiltalen ble det påvist zolpidem i blodet hennes. Det er et sterkt beroligende middel.

Den andre kvinnen er tiltalt for å ha latt en kvinne uten førerkort og som var i påvirket tilstand, kjøre bilen hun eide.

De to kvinnene har Nils Christian Nordhus og Morten Furuholmen som forsvarere. John Christian Elden er Sian-lederens bistandsadvokat.