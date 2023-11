Et løft for barnefamilier var et av de tydeligste grepene da Venstre la fram sitt alternative statsbudsjett tirsdag. Partiet vil:

* styrke og omfordele barnetrygd

* jevne ut satsene til 31.535 kroner per barn

* fordele barnetrygden på begge foreldre og skattlegge den

Grepet er i tråd med det som tidligere er foreslått av ekspertutvalget som så på situasjonen til barn som lever i fattige familier, påpeker Venstre.

Ber andre partier følge opp

Sju av ti vil komme bedre ut eller likt som i dag med denne omleggingen, sa nestleder Sveinung Rotevatn da han sammen med partileder Guri Melby presenterte budsjettet. De som tjener best, vil komme noe dårligere ut.

– Det er et svært kraftfullt grep som vi på det sterkeste vil oppfordre de andre partiene til å kopiere snart, sa Rotevatn.

Han mener det vil være mulig å finne en bred løsning på Stortinget.

– Det er den eneste måten å komme i mål på ved å kraftig oppjustere barnetrygden på en måte som lar seg gjennomføre innen ansvarlige budsjettrammer, sa han.

Barnehageplass til alle ettåringer

Venstre vil også innføre rullerende barnehageopptak, der barnet er garantert plass når det fyller ett år. Det vil ta seks år å få på plass, anslår partiet, som ser for seg en gradvis utvidelse. Kontantstøtten fjernes.

Partiet vil også beholde maksprisen for barnehageplass på 2.000 kroner, som regjeringen foreslo i sitt budsjettopplegg. Melby sier det har vært et diskusjonstema hos Venstre, som tidligere har lagt mer vekt på målrettede tiltak for barn i fattige familier.

– Men nå ser vi en situasjon der såpass mange familier har økonomiske utfordringer, sa Venstre-lederen,

– Det som i fjor var en krevende situasjon for mange, har blitt enda vanskeligere for enda flere. Vi ser behov for å prioritere det enda mer enn før, la hun til.

Kutter 4,6 milliarder i skatter og avgifter

Samlet sett vil Venstre kutte i skatter og avgifter med 4,6 milliarder kroner. Oljepengebruken skal reduseres med 3 milliarder kroner.

Et av de største grepene blir å fjerne den midlertidige ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. Det gir kutt på 8,3 milliarder kroner. .

– Regjeringen hevet innslagspunktet til 850.000 kroner. I realiteten skal de ta inn mye mer neste år enn i år. Det mener jeg illustrerer et viktig poeng: Når man først innfører slike avgifter, er det fryktelig vanskelig å bli kvitt dem, sa Rotevatn.

Partiet ønsker også å skru CO2-avgiften opp. Til neste år øker avgiften til 1176 kroner. Venstres mål er at avgiften skal ligge på 3000 kroner i 2030.

Venstre foreslår også en rekke kutt, som samlet kommer på 28 milliarder kroner. Blant disse er å avvikle statlig bidrag til AFP-ordningen, avkorting for gifte og samboende pensjonister skal tilbake til nivået før 2016, sykelønnsordningen skal reformeres og feriepenger på dagpenger fjernes.