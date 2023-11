– Politiet har sendt saken til statsadvokaten med vår innstilling. Innholdet i innstillingen kan vi ikke si noe om, sier politiadvokat Ylva H. Kvikstad til iFinnmark.

Marcus Unsal ble meldt savnet i juni. Etter en omfattende leteaksjon ble han funnet død 26. juni i et utmarksområde i Tana. Drapsvåpenet var en spikerpistol, ifølge politiet.

Den siktede mannen har erkjent drapet, som politiet mener han var alene om.

Siktede har tidligere forklart at det skal ha blitt framsatt trusler i forkant, og at dette var utløsende for drapshandlingen.