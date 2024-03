Supertirsdag: Nesten rent bord for storfavorittene

Storfavorittene Joe Biden og Donald Trump feide konkurrentene til side på supertirsdag. Det går dermed mot en omkamp mellom de to rivalene ved valget i november.

Tirsdag holdt 15 delstater samt territoriet Amerikansk Samoa primærvalg eller valgmøter for å avgjøre partienes presidentkandidater. På Amerikansk Samoa ble det et uventet tap for Joe Biden mot hittil ukjente Jason Palmer i Demokratenes nominasjonsvalg. På republikansk side vant Donald Trump alle de aktuelle delstatene med unntak av Vermont, der Nikki Haley gikk til topps. De endelige valgresultatene er imidlertid klare.

Haitis statsminister i Puerto Rico

Mange har lurt på hvor statsminister Ariel Henry har vært mens gjenger har herjet i landet. Han har nå landet i Puerto Rico og vil prøve å komme seg til hjemlandet. En tjenesteperson som uttaler seg anonymt, opplyser til nyhetsbyrået AP at Henry landet på Luiz Muñoz Marín internasjonale flyplass ved Puerto Ricos hovedstad San Juan.

Ankomsten bekreftes av Sheila Anglero, talsperson for guvernøren i det selvstyrte, uinnlemmede territoriet som tilhører USA.

Perus statsminister har gått av

Alberto Otárola trekker seg som statsminister i Peru. Bakgrunnen er et lekket lydopptak som skal avdekke at han utnytter sin posisjon.

På lydopptaket, som ble spilt på TV-programmet Panorama, virker det som Otárola snakker med en kvinne som senere fikk jobb i diverse regjeringssammenhenger. Han nekter for å ha gjort noe galt.

USA: Har skutt ned raketter over Rødehavet

Amerikanske styrker har skutt ned flere raketter som ble avfyrt fra houthi-områder ved Rødehavet, opplyser USAs regionale overkommando Centcom i natt norsk tid

Styrkene ødela også ytterligere tre ubemannede angrepsdroner, opplyser Centcom videre. Houthiene hevdet i går kveld å ha angrepet to amerikanske skip i Rødehavet.

Ungdom angrep ansatt ved barnevernsinstitusjon

En ansatt ved barnevernsinstitusjon på Bryne på Jæren ble i natt fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter at han ble angrepet av to utagerende ungdommer. Mannen ble skadd i bryst og hode, og politiet utførte førstehjelp på ham i påvente av ambulanse.

Etter hvert fikk politiet også kontroll på de to ungdommene, som er 14 og 16 år gamle.

Knivstikking i Asker

En person ble fraktet til sykehus etter en knivstikking i Asker sent tirsdag kveld. Natt til onsdag opplyste politiet at tilstanden beskrives som stabil.

Politiet meldte klokken 23.30 tirsdag at de hadde rykket ut til en adresse i Asker etter melding om knivstikking. De var raskt på stedet og fikk kontroll på fem personer de mener er involvert i hendelsen. Alle de fem er rundt 20 år. En person ble pågrepet og kjørt arrest.