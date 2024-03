Ifølge livlegen gikk kong Haralds operasjon veldig bra, og kongen blir stadig bedre.

– Det gikk veldig fint, kongen var våken hele tiden, sa livlege Bjørn Bendz på en pressekonferanse.

– Han må nok være sykmeldt en tid, og jeg tror det er fornuftig at han er sykmeldt til godt over påske, la han til.

Kongen og dronningen var på ferie i Malaysia da han ble syk. Fortsatt er det uvisst hva slags infeksjon det var som førte til at han ble innlagt på sykehus for to uker siden.