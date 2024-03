Politiet bekrefter at passasjerer er tatt som gisler og at minst to personer er skutt og såret.

Området er sperret av, og elitestyrken BOPE fører forhandlinger på stedet, ifølge militærpolitiet i Rio.

Politiet rykket ut til busstasjonen Novo Rio etter at det ble løsnet skudd, skriver avisa O Globo. Gjerningspersonenes motiv er ikke kjent.

I januar ble 20 personer tatt som gisler da en buss ble kapret i nærheten av terminalen der tirsdagens drama utspiller seg.