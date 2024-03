– Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er brakt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier sametingspresident Silje K. Muotka i en pressemelding.

Hun sier Sametinget ikke har fått satt seg inn i hele avtalen, men forstår at den inneholder de samme elementene som avtalen for Sør-Fosen siida om økonomisk erstatning og nytt areal for vinterbeite.

– I tillegg har staten forpliktet seg til tre ekstra tiltak. Det ene er at staten skal sette av særskilte midler for styrking av sørsamisk kultur. Det andre er at alle reindriftssiidaer i landet som blir påvirket av vindkraftverk, skal ha 0,1 øre/kWh av vindkraftproduksjonen avsatt direkte til sine siidafond. Det tredje er at staten skal følge opp arealsituasjonen på Fosen slik at reindrifta ikke blir ytterligere skadelidende, og slik at de på et seinere tidspunkt fullt ut kan reetablere seg på Fosen, heter det i pressemeldingen.