Utenriksdepartementet (UD) mottok den russiske søknaden for en forskningstokt med forskningsfartøyet «Vilnius» 30. januar, og ba om hastebehandling dagen etter, skriver Altinget. Søknaden ble godkjent 2. februar.

Det framgår i et brev sendt til Fiskeridirektoratet, Energidepartementet, Sokkeldirektoratet og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), som Altinget har fått innsyn i.

Ifølge UD ble de informert om at søknaden hadde «hengt» i Utenriksministeriet i Moskva, og derfor først ankom Russlands ambassade 30. januar.

– Toktet er en del av det årlige vintertoktet avtalt i vedlegg 10 i Protokollen til Den norskrussiske fiskerikommisjonens 53. sesjon fra oktober 2023. Det planlagte toktet var derfor godt kjent for norske myndigheter, sier seniorrådgiver Mathias Rongved i UD til Altinget.

Etterretningstjenesten konkluderte i sin seneste trusselvurdering at Det russiske rekognoseringsprogrammet (RURP) har betydelig evne til å true norsk og vestlig kritisk undervannsinfrastruktur og energisektor, og at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester utnytter et stort antall sivile fartøy.

Tidligere i januar driftet det russiske forskningsfartøyet «Severniy Polus» inn i fiskevernsonen nordøst for Svalbard, noe UD ble varslet om.