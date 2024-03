En andreklassing mistet livet etter å ha blitt påkjørt av et vogntog i Kristiansand torsdag. Sjåføren er siktet og har fått førerkortet beslaglagt.

Årsaken til at saken er overført til et annet politidistrikt, er at en av foreldrene til barnet som døde, er ansatt ved Kristiansand politistasjon.

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Dette er en sak med verst tenkelig utfall. Vår ansatt blir godt ivaretatt og vi har også tilbudt kollegastøtteordning for ansatte som jobber med vedkommende og andre som har behov, sier politistasjonssjef Jan Terje Aas ved Kristiansand politistasjon.

– Det har vært organisert fellesmøter for avdelingen der den ansatte jobber. Denne hendelsen preger politidistriktet. Ut fra dette vurderer Agder politidistrikt seg inhabile i den videre delen av etterforskningen, og har bedt Sørvest politidistrikt overta etterforskningen, legger han til.