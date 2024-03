Nasjonal transportplan for 2025 til 2026 legges fram

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) legger fram Nasjona transportplan for 2025 til 2036.

Planen presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Kronprinsparet og justisministeren åpner påskeberedskapen

Både kronprinsparet og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil være til stede når Norsk Folkehjelp og generalsekretær Raymond Johansen åpner påskeberedskapen ved Ulsrudvann badeplass i Oslo. Det vil der bli holdt en øvelse hvor det vil bli vist behandling av en nedkjølt pasient.

Mehl vil også være til stede under Røde Kors sin åpning av påskeberedskapen.

Sikkerhetsrådet stemmer over våpenhvile-resolusjon

Etter å ha stanset flere forslag til Gaza-vedtak i FNs sikkerhetsråd, har USA nå laget et utkast til en resolusjon som tar til orde for umiddelbar våpenhvile. Det skal FNs sikkerhetsråd etter planen stemme over i dag.

Det nye forslaget tar til orde for løslatelse av de israelske gislene på Gazastripen, samt en umiddelbar og varig våpenhvile for å beskytte sivile på begge sider av konflikten. Våpenhvilen skal gjøre det mulig å frakte inn mer humanitær hjelp.

EØS-avtalen fyller 30 år

Fredag markeres det at det er 30 år siden EØS-avtalen ble innført. Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA-landene til en del av EUs indre marked. Resultatet er at EØS er verdens største felles marked. Både Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og statsministrene fra Island og Liechtenstein vil være til stede under markeringen som finner sted i Brussel.

Debut for omdiskuterte landslagsdrakter

Når det norske herrelandslaget møter Tsjekkia til privatlandskamp på Ullevaal stadion fredag kveld, er det iført en helt ny landslagsdrakt.

Draktene fikk mye oppmerksomhet da de ble presentert mandag. Mens noen mente den lignet mest på en sykkeltrøye, var andre mer positive til drakten. Kampen mot Tsjekkia har avspark klokken 18.