En kvalitetssikring gjennomført av Holte Consulting viser at det opprinnelige prisestimatet for prosjektet på 18,2 milliarder består, men at det er mulig å spare opp mot 7 milliarder kroner.

I saken, som først ble omtalt av NRK, vises det til flere forslag som kan holde prosjektet innenfor den økonomiske rammen i gjeldende Nasjonal transportplan.

Ett av forslagene som virkelig monner er å utsette videre bygging fra Åsane til Vågsbotn. Det alene sparer prosjektet for 3,4 milliarder kroner.

– Kvalitetssikringen viser at det er jobbet godt med både kostnadsoverslag og optimalisering av løsninger. Kostnadene for prosjektet redusert med 400 millioner i kvalitetssikringen, sier fylkesdirektør Rune Haugsdal i en uttalelse fra fylkeskommunen.