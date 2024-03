– Russlands krig mot Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten. Vi står igjen sammen med EU når vi nå innfører nye sanksjoner mot Russland, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i pressemelding.

– Fokuset i den tolvte og trettende sanksjonspakken er å innføre ytterligere import- og eksportforbud mot Russland, bekjempe omgåelse av sanksjonene og tette smutthull, fortsetter han.

Blant tiltakene er et forbud mot salg av nye typer programvare samt at flere eksportører skal forby re-eksport av varer til Russland, samt innstramming for kryptovaluta.

Norge har sluttet opp om alle EUs sanksjonspakker mot Russland, med noen få nasjonale tilpasninger. Mulighetene for å drive handel med Russland er nå sterkt begrenset og innebærer høy risiko, ifølge regjeringen.