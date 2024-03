– Drapshypotesen har vært sterk helt fra start og er fremdeles det. Når vi nå mener at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at det er den siktede som har utført handlingen, vil det si at andre hypoteser er mer sannsynlig. Som ukjent gjerningsperson, sier politiadvokat Christine Lundstein til Dagbladet.

I helga bekreftet politiet at pengeproblemer og gjeldskonflikt kan ha vært bakgrunnen for drapet. Om denne hypotesen har styrket seg eller om det er andre motiv som har utpekt seg som sannsynlige, vil ikke Lundstein kommentere overfor avisen.

– Det er ingen endring i siktelsen. Vi jobber bredt i etterforskningen, uten at jeg kan gå inn på detaljene. Fremdeles er kartlegging sentralt, og vi ønsker ikke å spekulere i motiv eller hvilke teorier som står sterkest, sier politiadvokaten.

Det er en mann i 30-årene som er siktet for å ha drept broren sin i 40-årene på en hytte i Austvatn i Nord-Odal sent torsdag kveld. Mannen i 40-årene ble erklært død da nødetatene kom til stedet.

Broren ble pågrepet og siktet for drap, men løslatt lørdag etter svekket mistankegrunnlag. Han nekter straffskyld.

Ifølge opplysninger til VG var brødreparet involvert i en dramatisk voldshendelse i februar i fjor. Politiadvokaten bekrefter overfor avisen at voldshendelsen inngår i etterforskningen, men vil ikke si mer enn det.

Lundstein sa søndag til Glåmdalen at begge de to brødrene skal ha hatt «mer eller mindre fast tilhold» på hytta. Avdøde ble funnet innendørs.