Følgende fjelloverganger var stengt tidlig tirsdag morgen:

* E6 Dovrefjell. Statens vegvesen opplyser at veien er stengt på grunn av uvær, og at tid for åpning foreløpig er beregnet til klokken 9.30, men at tiden er usikker og kan endres.

* E134 Haukelifjell. Beregnet åpning er klokken 9, men også her er tidspunktet usikkert.

* Fylkesvei 50 Hol-Aurland. Det er stengt mellom Berdalstunnelen og Myrland på grunn av uvær og rasfare. Åpning er foreløpig satt til klokka 14.30.

* Riksvei 7 Hardangervidda. Åpningstidspunkt er usikkert. Det blir gjort en ny vurdering klokka 12.

* Riksvei 15 Strynefjellet. Beregnet tid for åpning er klokka 15.

* På riksvei 52 Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.