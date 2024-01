Det var en partileder med god selvtillit som møtte partiets landsstyre fredag. SV seiler i medvind for tiden, og gjør det godt på målingene, nå sist med 11,4 prosents oppslutning på Norstats måling for NRK og Aftenposten.

Fra talerstolen inviterte Bergstø de fire andre partiene på rødgrønn side om å samle seg før valget i 2025. Hun sier partiene allerede er i samtaler under fire øyne, men at tiden nå er inne til å ta neste steg.

– Det er på tide at vi begynner å møtes. Snakke sammen. Alle sammen. Om hva vi er enige om – før vi snakker om hva vi er uenige om. Om hvordan vi kan bygge et flertall sammen, sa Bergstø.

Kritiserte Høyre

Mye av tiden i den timelange talen brukte Bergstø til å peke på konsekvenser fra perioden 2013–2021 da Erna Solberg satt ved roret.

Bergstø tok opp det pressede boligmarkedet og trakk linjene helt tilbake til Høyres politikk på 1980-tallet. Hun sa at høyrepolitikk betyr økte økonomiske forskjeller, mer sentralisering og en passivitet rundt miljøutfordringer. Hun ga Erna Solbergs regjering skylden for at stadig større deler av norsk natur bygges ned, til tidvis applaus fra sine egne.

– Høyre har aldri gitt noen bedre alternativer på strømpriser, matpriser, rentesetting eller oljepolitikken. Det har vi, sa Bergstø.

Slutt på stollek

SV valgte å ikke bli en del av dagens regjering etter å ha gått ut av forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2021. Siden har partiet vært en maktfaktor til venstre for Ap i Stortinget og regjeringens viktigste samarbeidspartner i budsjettpolitikken.

Bergstø kom ikke med noen hentydninger om hvilke ambisjoner partiet har ved neste stortingsvalg, men ba om at de fem partiene på rødgrønn side bør bli enige i god tid.

– La oss få slutt på politisk stollek. Dørslamring. Vi kan bedre. Utfordringa er gitt. Jeg er klar, avsluttet Bergstø med.