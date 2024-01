Det opplyser Norges Håndballforbund lørdag. Mangel på støtte fra Trondheim kommune gjør at man har gått bort fra planen om å legge kamper til trønderhovedstaden.

Det er Norge, Danmark og Kroatia som deler på arrangøransvaret for verdensmesterskapet om ett år. Norge har hovedansvaret. Den norske delen av arrangementet går i sin helhet i Oslo.

Telenor Arena på Fornebu skal ved siden av å huse kampene i Norges innledende gruppe også være vertskap for ytterligere ett innledende puljespill. Norge spiller også alle sine utslagskamper der, inkludert et eventuelt finalespill.

– Vi er glade over at dette er på plass, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i en uttalelse.

Trondheim sa nei

Norges Håndballforbund hadde opprinnelig en plan om å legge de to innledende VM-gruppene som skal spilles på norsk jord til Trondheim Spektrum.

Arenaen i trønderhovedstaden var tiltenkt en viktig rolle både under VM i 2025 og EM i 2026. Sistnevnte mesterskap er Norge medarrangør av sammen med Danmark og Sverige.

«For å komme i mål med dette regnestykket ble det søkt om 10 millioner kroner i støtte fra Trondheim kommune», skriver håndballforbundet. Dette valgte kommunepolitikerne å vende tommelen ned for.

– Som arrangør bruker vi langt mer enn dette på de to mesterskapene. Samtidig har analyser foretatt av NTNU vist at den lokale økonomien ble tilført rundt 70 millioner kroner da Trondheim arrangerte to innledende runder under EM i 2020. Dette indikerer hva et mesterskap kan innebære for næringslivet og lokalomgivelsene, sier håndballpresident Lio.

– Vi søkte derfor om en økt ramme fra Trondheim kommune for 2025 og 2026, totalt 10 millioner kroner. Dette ble avslått, og det respekterer vi, legger han til.

Positive effekter

For å tilfredsstille Det internasjonale håndballforbundets krav til neste års VM vil det blant annet bli etablert midlertidige tribuner i Telenor Arena.

Håndballpresidenten mener det er mange positive effekter knyttet til å samle alle kampene Norge har arrangøransvaret for.

– At vi i Norge samler alt på ett sted i 2025 gir oss forutsigbarhet. Det får både praktiske og økonomiske fordeler. Bærekraftsmessig har det også svært positive effekter å redusere antallet spillebyer, sier Lio.

Billettsalget til VM vil etter planen starte i midten av mars.