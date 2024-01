– Ikke reis hvis du ikke må

Både politiet, Vegvesenet og kollektivselskapene har samme beskjed til folk i Sør-Norge mandag morgen: Ikke reis hvis du ikke må. Utfordrende vær- og føreforhold fører til forsinkelser og innstillinger for kollektivtransporten i Oslo og Akershus onsdag morgen. Ruter varsler mange innstillinger.

Det har vært mange mindre trafikkuhell natt til mandag og det er vanskelige kjøreforhold på grunn av våt is, snøslaps og mye vann i veibanen. Det er også mange stengte veier i Sør-Norge mandag morgen. E18 i Tvedestrand er stengt i sørgående retning på grunn av skred.

I tillegg er ferjestrekningen Horten-Moss innstilt på grunn av uvær.

Iskaldt vintervær i store deler av USA

Nærmere 70 mennesker har mistet livet hittil i januar i iskaldt vintervær over store deler av USA, helt ned til Texas og Florida.

Folk har omkommet i ulykker på glatte veier eller dødd av kulde fra Texas til New England-statene i nordøst.

Til sammen er kuldeperioden ansvarlig for at 25 mennesker har mistet livet i Tennessee, og lenger sør i Mississippi meldes det at ti mennesker har dødd som følge av kulda.

– Regler om omvendt voldsalarm tolkes for strengt

På ti år er omvendt voldsalarm blitt innvilget bare 105 ganger. Loven er tolket strengere enn det som var intensjonen, mener forsker Jane Dullum.

I 2020 publiserte hun en forskningsrapport om omvendt voldsalarm. Dullums funn viser at terskelen for å ilegge omvendt voldsalarm er høyere enn det som var lovgivers intensjon med ordningen. Hun fant også at omvendt voldsalarm er svært effektivt.

– Så vidt jeg vet, har det aldri skjedd at en voldsutøver bevisst har prøvd å bryte forbudssonen. Det tyder på at det er ganske effektivt. Det kan også ha en avskrekkende effekt, sier Dullum.

Over 40 mennesker tatt av skred i Kina

47 mennesker er tatt av jordskred som har rammet to landsbyer i et fjellområde i det sørvestlige Kina, melder statlige medier.

Skredet skjedde i kraftig snøvær tidlig mandag morgen i landsbyområdet Liangshui i Zhenxiong-fylket i Yunnan.

Den statlige kringkastingen CCTV sier at 47 mennesker i 18 husstander er begravet i skredet, og at 500 mennesker er evakuert. Det er uklart hvor mange landsbyer som er rammet, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Mann pågrepet mistenkt for tre brannstiftelser i Bærum

En mann er pågrepet mistenkt for å stå bak minst tre branntilløp i Bærum søndag. En historisk bygning på Blakstad sykehus har fått store skader.

– Han ble pågrepet ved 23.30-tiden, forteller operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen i Oslo politidistrikt til NTB. Han sier politiet er så sikre som de kan være på at de har tatt rett mann.

Søndag brant det Ved i inngangspartiet til et kontorbygg på Hamangskogen. Litt senere begynte det å brenne i den gamle presteboligen og kirkebygget på sykehusområdet på Blakstad. Til slutt brant det i en garasje i et boligfelt på Billingstad.