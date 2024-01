Ingrid Fiskaa, som er SVs utenrikspolitiske talsperson, mener en slik fredspris vil sende en klar beskjed til Israel, men også andre stater rundt om i verden om at folkerettsbrudd vil straffe seg.

– Den internasjonale domstolen i Haag har gjenreist troen på folkeretten og FNs handlekraft til å stoppe krig og siviles lidelse, sier Fiskaa.

Videre sier hun at domstolen har gitt håp til palestinere om at verdenssamfunnet ikke har glemt dem.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste juridiske organ og har som hovedoppgave å avgjøre rettslige tvister som oppstår mellom stater.

Fredag krevde ICJ at Israel må ta flere konkrete grep for å unngå at landets styrker begår folkemord på Gazastripen. Blant annet må befolkningen der få tilgang til effektiv humanitær bistand.